Avellino: l'avversario dei quarti di finale di Coppa e quando si giocherà Data non ancora ufficiale, ma ecco la prospettiva per il prossimo match dei lupi nella competizione

L'Avellino affronterà la Lucchese nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. I biancoverdi hanno superato la Juve Stabia con il finale di 1-0. I toscani hanno battuto la Juventus Next Gen dopo i tempi supplementari: 3-2 con il gol di Rizzo Pinna per la Lucchese, il pari bianconero con il rigore di Palumbo, il sorpasso con Guerra nel primo tempo supplementare e il controsorpasso nel secondo tempo supplementare firmato dai rossoneri con Magnaghi e Russo.

Mercoledì 13 dicembre data plausibile, ma non ufficiale

Avellino-Lucchese si giocherà sicuramente al "Partenio-Lombardi" e dovrebbe essere programmata per mercoledì 13 dicembre seguendo le indicazioni dei turni precedenti. La data e l'orario dei quarti di finale non è ancora ufficiale, ma l'Avellino scenderà in campo per le sfide del girone C domenica 10 (ore 18.30) a Benevento e domenica 17 (ore 18.30) contro il Taranto, mentre la Lucchese sarà impegnata per le gare del girone B domenica 10 (ore 14) con la Fermana e domenica 17 (ore 20.45) a Carrara. Per questo motivo appare plausibile la data di mercoledì 13 per Avellino-Lucchese, ma occhio ai tre giorni per esigenze televisive. Per gli ottavi di finale sono state giocate cinque gare martedì, due ieri e una è iniziata alle 18. La Lega Pro dovrà programmare i quattro match a gara secca.

I risultati

Serie C - Coppa Italia

Ottavi di Finale

Lucchese - Juventus Next Gen 3-2 dts

Pescara - Latina 2-0

Virtus Entella - Pontedera 0-1

LR Vicenza - Triestina 2-0

Cesena - Rimini 0-2

Catania - Crotone 6-5 dcr

Avellino - Juve Stabia 1-0

Padova - Lumezzane

Quarti di Finale (13/12 - data e orario da definire)

Avellino - Lucchese

Catania - Pescara

LR Vicenza - Rimini

Pontedera - Padova v. Lumezzane