L'US Avellino fa visita al reparto di Pediatria del "Moscati": "Grazie lupi" L'azienda ospedaliera: "Dono molto prezioso da custodire nello scrigno dei bei ricordi"

Allenamento in mattinata e poi visita per una delegazione dell'Unione Sportiva Avellino al reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati": appuntamento che si rinnova per i biancoverdi, l'abbraccio ai bimbi ricoverati al nosocomio del capoluogo irpino verso il Natale. Marco Armellino, Tommaso Cancellotti, Sonny D'Angelo, Simone Ghidotti ,Ignacio Lores Varela, Pasquale Pane, Michele Rigione, Daniel Sannipoli e Raffaele Russo sono stati accolti dal direttore generale del "Moscati", Renato Pizzuti, e da tutto il personale del reparto di Pediatria.

"Dono prezioso nello scrigno dei bei ricordi. Grazie lupi"

"La partita del cuore? Per i calciatori dell’US Avellino ormai si gioca in corsia, tra i bambini della Pediatria. Sono tornati ancora una volta nel nostro ospedale, stavolta anche più numerosi. Sempre con l’emozione negli occhi, Varela, Russo, Armellino, D’Angelo, Sannipoli, Cancellotti, Rigione, Pane e Ghidotti, accolti dal nostro Direttore generale Renato Pizzuti e da tutto il personale del reparto, hanno giocato d’anticipo sul Natale e questo pomeriggio hanno portato un carico di giochini e di simpatia ai bambini ricoverati. Tra strette di mano e autografi, gli atleti hanno regalato un momento di gioia ai piccoli tifosi biancoverdi. E una piacevole emozione è un dono molto prezioso da custodire nello scrigno dei bei ricordi. Grazie, lupi!"

Foto: pagina ufficiale Facebook Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati