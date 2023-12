Avellino: la prospettiva per Sgarbi dopo l'operazione alla mano sinistra Domenica (ore 20.45) la sfida contro la Turris al "Partenio-Lombardi" per i lupi

Ripartenza dal campo sempre con il pensiero rivolto a Giorgio Perinetti. L'Avellino ha ripreso la preparazione già nella giornata di ieri, nel day after di un match passato doverosamente in secondo piano, ma che ha determinato con l'1-0 sulla Juve Stabia l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. I biancoverdi ospiteranno la Lucchese al “Partenio-Lombardi” e in virtù degli impegni di campionato in programma domenica 10 e 17 la gara secca dei quarti tra gli irpini e i toscani dovrebbe essere fissata per mercoledì 13 o tutt'al più per giovedì 14.

Si cerca lo sprint per le ultime due sfide del 2023

Ripresa per i lupi con Salvatore Pezzella e Fabio Tito in fase di recupero: il centrocampista sta gestendo un affaticamento muscolare, l'esterno era stato bloccato da un virus gastrointestinale che ha determinato l'assenza tra campo e panchina per Avellino - Juve Stabia nonostante la convocazione. Ancora out Raffaele Russo e per Lorenzo Sgarbi si è aperta la fase di recupero dopo l'intervento per la riduzione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. L'attaccante sarà ovviamente fuori dai giochi per il match casalingo con la Turris, in programma domenica alle 20.45 e dovrebbe saltare anche l'altro derby, quello del "Vigorito" contro il Benevento e la sfida di Coppa Italia con la Lucchese per poi mettere nel mirino le ultime gare dell'anno solare contro Taranto e Crotone.