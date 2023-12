Avellino-Turris 0-0: occasioni sprecate e pari amaro per i lupi Secondo pareggio consecutivo per i corallini dopo quello con l'Audace Cerignola

Finale di 0-0 tra l'Avellino e la Turris in uno dei due derby del sedicesimo turno di Serie C e ora i lupi si ritrovano a -8 dalla capolista Juve Stabia. Allunga anche il Picerno, vincente a Cerignola (0-1).

Primo tempo

Prima del calcio d’inizio minuto di silenzio in memoria di Emanuela Perinetti. L’Avellino prova a dare ritmo al match e al 10’ ci prova con Rigione: tutto sotto controllo per Fasolino. Poco dopo il quarto d’ora la Turris si rende pericolosa con De Felice: traversa con il colpo di testa dell’attaccante e brivido per i lupi. Al 19’ occasionissima per Marconi: Patierno innesca involontariamente l’ex Sudtirol che però sbaglia sotto misura. Al 27’ la chance è per Patierno, ma anche il pugliese non è preciso di testa. Nell’ultimo quarto d’ora i primi due gialli: uno per Cionek, l’altro per Maestrelli ed è 0-0 all’intervallo.

Secondo tempo

Si riparte con una chance per i corallini, ma Ghidotti chiude tutto. Giallo per Rigione, ma anche per Cum. Al quarto d’ora della ripresa altra occasione con De Felice per gli ospiti: combinazione con Cum, supera Rigione, ma la conclusione risulta centrale con Ghidotti pronto. L’Avellino risponde con due opportunità: prima con Patierno, poi con Marconi. Al 21’ dentro Scaccabarozzi per Matera, un minuto dopo torna Tito al posto dell’ammonito Cionek: Cancellotti rientra nella linea difensiva e Ricciardi cambia fascia. Dentro anche Gori e Maisto con Patierno che non sfrutta una nuova chance e a 11 minuti dal termine Fasolino risponde ancora alla punta dell’Avellino, servito da Tito. Pazienza punta su Pezzella nel finale. L’Avellino ci prova con Mulè al minuto 87, ma il match non si sblocca. Gli 8 minuti di recupero volano via senza emozioni ed è finale di 0-0 al "Partenio-Lombardi".