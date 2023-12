Avellino-Turris 0-0: tabellino e voti dei lupi, rimpianti biancoverdi Lupi a -8 dalla capolista Juve Stabia: prova sottotono dagli irpini

L'Avellino non si sblocca in campionato, non trova il successo dopo due sconfitte consecutive nel girone C. Finale di 0-0 al "Partenio-Lombardi" e tanti rimpianti per le occasioni sprecate da Patierno e Marconi: manca il gol da oltre 180 minuti, dagli ultimi secondi del match con il Giugliano, quando a firmare il momentaneo pari fu Sgarbi. Gli irpini si ritrovano a -8 dalla Juve Stabia capolista.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Avellino – Turris 0-0

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6,5; Cionek 5,5 (67’ Tito 6), Rigione 6, Mulè 5,5; Cancellotti 5, L. Varela 5 (71’ Maisto 6), Palmiero 5,5 (87’ Pezzella sv), Armellino 5,5, Ricciardi 5; Patierno 4, Marconi 4 (71’ Gori 6). All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Sannipoli, Benedetti, Falbo, Dall’Oglio, D’Angelo, Fusco, Casarini.

Turris (3-4-3): Fasolino; Esempio, Maestrelli (81’ Cocetta), Frascatore; Cum, Franco, Matera (66’ Scaccabarozzi), Burgio (81’ Contessa); Giannone, De Felice (79’ Maniero), Nocerino (79’ Pugliese). All. Caneo. A disp. Iuliano, Pagno, Miceli, Guida, Pavone, Rizzo, Onda.

Arbitro: Caldera

Ammoniti: Cionek (A), Maestrelli (T), Rigione (A), Cum (T), Franco (T), Giannone (T)

Recupero: 1’ pt, 8’ st