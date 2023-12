Avellino-Lucchese: ecco quando si giocherà il quarto di finale di Coppa Serie C Programma e modalità di svolgimento per il turno della competizione riservata ai club di Lega Pro

Avellino-Lucchese, gara valida come quarto di finale della Coppa Italia di Serie C, si giocherà mercoledì 13 dicembre con calcio d'inizio alle 18.30 allo stadio "Partenio-Lombardi". La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle quattro sfide della competizione riservata alle squadre della terza serie nazionale.

Il programma

Serie C - Coppa Italia

Quarti di Finale

Martedì 12 dicembre

Pontedera - Padova ore 18

Mercoledì 13 dicembre

Avellino - Lucchese ore 18.30

LR Vicenza - Rimini ore 18.30

Catania - Pescara ore 20.30

Modalità di svolgimento

I quarti di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.