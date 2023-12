Avellino: le ultime su Sgarbi, riecco una pedina in attacco Domenica (ore 18.30) la sfida contro il Benevento al "Vigorito"

Ieri pomeriggio il primo allenamento settimanale dell'Avellino, dalle 10.30 la ripresa della preparazione per i biancoverdi verso il derby con il Benevento, in programma domenica (ore 18.30) allo stadio "Ciro Vigorito". In gruppo c'era Raffaele Russo, che ha completato il programma riabilitativo per mandare in archivio la lesione muscolare al terzo distale del capo lungo del bicipite femorale sinistro.

L'attaccante ha ripreso la preparazione sul sintetico del "Partenio-Lombardi"

Al netto della gestione dei carichi di lavoro per diverse pedine nella sola ripartenza senza preoccupazioni per lo sviluppo settimanale (Ignacio Lores Varela, Manuel Ricciardi, Michele Rigione, Thiago Cionek, Cosimo Patierno ed Erasmo Mulè) l'unico lontano dal gruppo nella giornata di ieri era Lorenzo Sgarbi, ma in mattinata l'attaccante era sul sintetico del "Partenio-Lombardi" e appare destinato all'accelerazione per mettersi alle spalle l'operazione alla mano sinistra, la riduzione della frattura al quinto metacarpo. L'attaccante ha saltato il match con la Turris può risultare come jolly verso Benevento.