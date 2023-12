Benevento-Avellino, Patierno: "Ci siamo comportati da grande squadra" Le parole del match winner del Vigorito

È stato l'autore del gol che ha deciso il derby tra Benevento e Avellino. Patierno ha parlato così nel post gara: "Sono contento a livello personale, ma la cosa più importante è stata quella di conquistare tre punti contro una squadra forte. Per un calciatore queste partite si preparano da sole, dall'interno era bello vedere lo stadio pieno: siamo contenti di aver vinto. Ci siamo comportati da grande squadra, questo si vede nella fase di non possesso: siamo stati bravi a soffrire, il Benevento nel secondo tempo meritava qualcosa in più sicuramente. Oggi abbiamo dato continuità al pareggio con la Turris, la mancata vittoria ci ha dato lo spirito giusto per riscattarci".