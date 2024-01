Avellino - Juve Stabia: i convocati e le probabili formazioni Alle 20.45 il calcio d'inizio del big match del ventunesimo turno al "Partenio-Lombardi"

Ecco Manuel Llano che ha scelto il numero 60 per l'avventura in Irpinia. L'Avellino inserisce l'argentino per la prima volta nell'elenco dei convocati. Si è chiusa così la settimana di allenamenti della rosa biancoverde verso il big match con la Juve Stabia, in programma alle 20.45 al "Partenio-Lombardi". Francesco Maisto proseguirà la stagione al Potenza, ma è tra i convocati. Ernesto Starita sarà un attaccante dei lupi dalla prossima settimana. Con le ultime novità di mercato è stata caccia al biglietto, a uno dei 3573 a disposizione della tifoseria con la Curva Sud chiusa, ma con 1300 posti in più nelle due tribune. Michele Pazienza non potrà contare sugli infortunati Simone Benedetti, Federico Casarini, Raffaele Russo ed Enis Tozaj. Davide Mazzocco resta l'unico fuori lista in campionato. Nella formazione rispetto a Latina l'unica novità sarà il ritorno di Thiago Cionek in difesa dopo il turno di squalifica con Marco Armellino di nuovo in mediana e Sonny D'Angelo pronto dalla panchina. In attacco ci saranno Lorenzo Sgarbi e Cosimo Patierno.

I convocati biancoverdi

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Llano, Liotti;

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, D’Angelo, Pezzella;

Attaccanti: Varela, Patierno, Sgarbi, Marconi, Gori

I convocati gialloblu

Portieri: Esposito, Signorini, Thiam

Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi

Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Maselli, Meli, Mosti, Romeo

Attaccanti: Adorante, Candellone, Piovanello, Piscopo, Rovaglia

Le probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Sgarbi, Patierno. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Llano, Liotti, Sannipoli, Maisto, Dall'Oglio, Pezzella, Varela, Marconi, Gori.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Piscopo, Candellone, Erradi. All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, Andreoni, D'Amore, Folino, La Rosa, Picardi, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Maselli, Mosti, Romeo, Adorante, Piovanello, Rovaglia.