Avellino - Juve Stabia 2-2: doppio Mignanelli da ex, lupi beffati nel finale Il big match si chiude con un pareggio: si conferma il +6 delle vespe sui lupi

La doppietta di Mignanelli con il secondo gol dell’ex al 92’ cancella il potenziale -3 dell’Avellino sulla Juve Stabia e conferma il +6 delle vespe sui lupi al termine della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Finale di 2-2 per il big match del “Partenio-Lombardi”.

Primo tempo

L’Avellino ritrova Cionek e Armellino torna a centrocampo con D’Angelo. Pazienza conferma gli altri nove titolari del match vinto a Latina. Pagliuca con il vice Tarantino in panchina punta su Romeo e Piovanello tra mediana e attacco. Al 7’ ci prova Sgarbi, dopo pochi secondi risposta affidata a Piovanello. Al 10’ nuova chance biancoverde con Patierno prima di una fase di controllo. Al 34’ calcio di rigore per l’Avellino: Ricciardi entra in area e il contatto con Leone porta al penalty. Patierno non sbaglia dagli undici metri e i lupi si portano in vantaggio. Da calcio d’angolo gli irpini puntano al raddoppio, al 41’ Mignanelli scarica un mancino forte e preciso: battuto Ghidotti che ci prova, ma non tiene sul tiro dell’esterno gialloblu (1-1). Quando sembrava profilarsi il pari all’intervallo Sgarbi va di soluzione per De Cristofaro, conclusione dell’ex Picerno con la respinta di Thiam, ma Ricciardi è pronto per il tap-in e firma il nuovo vantaggio per l’Avellino (2-1).

Secondo tempo

Si riparte con una chance biancoverde. Al 51’ colpo di testa di Cionek alto sopra la traversa e inizia una buona fase per gli ospiti. Piovanello ci prova in acrobazia, poi al quarto d’ora della ripresa Romeo sfiora il palo. Al 67’ entra Adorante per Piovanello. Due minuti dopo Patierno rimedia il giallo, il quinto stagionale e, quindi, salterà la trasferta di Foggia. Al 72’ Pazienza inserisce Liotti e Pezzella per Tito e Palmiero, ammonito nella ripresa da Perri. Gialli anche per Rigione e D’Angelo, entrato al posto di Armellino con un Avellino troppo basso nei minuti finali e nel recupero la Juve Stabia firma il 2-2. Al 92’ Mignanelli va di doppietta su punizione con Ghidotti sorpreso per il pari al “Partenio-Lombardi”: Avellino beffato a pochi secondi dal -3 sulla prima della classe.