Avellino - Juve Stabia 2-2: tabellino e voti dei lupi Rimpianti biancoverdi per il 2-2 con la doppietta dell'ex Mignanelli e il pari subito al 92'

Finale di 2-2 tra l'Avellino e la Juve Stabia e rimpianti biancoverdi per un pari che nega il -3 e conferma il -6 dalle vespe, prime in classifica e che annullano il tentativo irpino con la doppietta dell'ex firmata da Mignanelli. Avellino avanti con il rigore trasformato da Patierno e di nuovo in vantaggio sul finale del primo tempo con Ricciardi, ma la squadra di Pazienza cala alla distanza e si abbassa fin troppo. Al 92' la punizione di Mignanelli determina il 2-2 finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Avellino - Juve Stabia 2-2

Marcatori: 35’ rig. Patierno (A), 41’, 92' Mignanelli (J), 47’ Ricciardi (A)

Avellino (3-5-2): Ghidotti 5; Cancellotti 5,5, Rigione 6, Cionek 5,5; Ricciardi 7 (80’L. Varela sv), De Cristofaro 6,5, Palmiero 6,5 (72’ Pezzella 5,5), Armellino 6 (79’ D'Angelo 5), Tito 6 (72’ Liotti 5); Patierno 7 (89’ Sannipoli sv), Sgarbi 7. All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Maisto, Dall’Oglio, Marconi, Gori, Llano.

J. Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi (85’ Erradi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (85’ Mosti), Romeo (85’ Marranzino, 96’ Andreoni); Piscopo, Candellone, Piovanello (22’ st Adorante). All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Picardi.

Arbitro: Perri

Ammoniti: Leone (J), Bachini (J), Bellich (J), Palmiero (A), Patierno (A), Rigione (A), D’Angelo (A), Liotti (A)

Recupero: 1’ pt, 10’ st