Avellino - Juve Stabia 2-2, Pazienza: "Usciamo dal match con nuove certezze" Il tecnico biancoverde ha commentato così il big match del "Partenio-Lombardi"

"Il silenzio finale? Prendi un gol così nel finale e il silenzio è dato dal risultato con il rammarico per quello che è successo alla fine, ma ne usciamo con consapevolezza". Così Michele Pazienza ha commentato il pari tra l'Avellino e la Juve Stabia (2-2). "I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Per fare un risultato importante ci voleva una partita dinamica. Così è stato e la squadra ha interpretato bene il match. Usciamo dal campo con ulteriori certezze e anche con la cattiveria utile per le prossime partite. I cambi? L’ingresso di Varela ci poteva dare possibilità di tenere impegnato Mignanelli. La punizione? Qualcosa è stato sbagliato. Volevamo riequilibrarci, ma alla fine l’unico tiro in porta subito è quello della punizione. Gli episodi influenzano il giudizio e potevamo parlare di altro, ma nel calcio conta solo il risultato e bisogna parlare di quello e di situazioni in cui non abbiamo lavorato benissimo. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Nel secondo tempo abbiamo creato poco. Avevamo bisogno di più energia nella ripresa e anche la scelta di Varela è stata presa per questo motivo, per spaventare gli avversari e puntare sugli spazi liberi concessi".