Avellino - Juve Stabia 2-2, Mignanelli: "Punto prezioso nel nostro cammino" Il commento dell'ex, autore della doppietta preziosa per le vespe al "Partenio-Lombardi"

"Dovevamo dare una risposta. Era stato bersagliato il mister (Pagliuca, ndr). Il giocattolo non si era rotto ed è un punto importante per la squadra". Così Daniele Mignanelli ha commentato il pari tra l'Avellino e la Juve Stabia (2-2) e la sua doppietta, decisiva per il punto conquistato dalle vespe al "Partenio-Lombardi". "La ripresa? Ci siamo detti che dovevamo continuare a giocare e a creare di più. - ha affermato l'ex biancoverde - Siamo riusciti a conquistare un pari prezioso e siamo contenti. Ritengo che un giocatore ha il piacere di sentirsi importante e a Castellammare è così da quando sono arrivato. Non voglio parlare del passato. So che se le cose non sono andate ad Avellino è anche colpa mia, ma non solo mia. Adesso sto bene qui. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Chiaro che da ex sono felice, ma sono felice soprattutto per Castellammare e per il mister".