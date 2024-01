Avellino - Juve Stabia 2-2, Ricciardi: "Testa alle prossime 17 finali" Il commento dell'esterno destro biancoverde al "Partenio-Lombardi"

"Dispiace perché meritavamo molto di più e l’episodio finale ha cambiato tutto il giudizio sul match". Così Manuel Ricciardi ha commentato il 2-2 tra l'Avellino e la Juve Stabia con il pari di Daniele Mignanelli al 92' che ha negato il -3 dalla vetta ai bianoverdi: "Dobbiamo ripartire con la consapevolezza di quanto espresso lungo i 90 minuti. - ha aggiunto l'esterno destro dell'Avellino nel post-gara nella sala stampa del "Partenio-Lombardi" - Penso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare ed è un peccato averla chiusa così. Sappiamo che sono 17 finali da qui alla fine e siamo sicuri del nostro percorso. Contano i prossimi punti e quelli successivi. Nulla è compromesso, ora testa alla prossima partita". Per l'Avellino c'è la gara in trasferta a Foggia, in programma sabato (ore 20.45) allo "Zaccheria".