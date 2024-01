Avellino: come riparte la squadra biancoverde tra campionato e mercato Sabato (ore 20.45) la sfida contro il Foggia allo "Zaccheria" dopo il 2-2 con la Juve Stabia

È fissata per le 15.30 la prima seduta settimanale per l'Avellino. Ripresa con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte, con stampa e tifosi in Tribuna Montevergine, oggi e domattina (ore 10.30), poi da mercoledì il gruppo biancoverde lavorerà lontano da occhi indiscreti fino a venerdì, giorno della rifinitura verso la sfida contro il Foggia, in programma sabato (ore 20.45) allo "Zaccheria".

Starita al Benevento, cambia lo scenario

Nel frattempo è cambiata la prospettiva per l'attacco. Ernesto Starita è un nuovo calciatore del Benevento. Il partenopeo, classe '96, vicinissimo ai lupi nella scorsa settimana, ha firmato un contratto triennale con i giallorossi. L'Avellino si ritrova a dover monitorare altre opportunità di mercato e potrebbe anche valutare la conferma del pacchetto offensivo per come è stato costruito in estate al netto dei diversi stop fisici registrati da Raffaele Russo dopo il rientro dalla ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro e dei soli cinque minuti di impiego di Michele Marconi nelle ultime cinque sfide di campionato.

Programma allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Lunedì 15/1 ore 15.30 (porte aperte in Tribuna Montevergine)

Martedì 16/1 ore 10.30 (porte aperte in Tribuna Montevergine)

Mercoledì 17/1 ore 15.30 (porte chiuse)

Giovedì 18/1 ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì 19/1 ore 15.30 (porte chiuse)

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza

Fuori lista: Mazzocco (2025)

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola