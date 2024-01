Avellino: un'altra pedina acquistata in estate chiuderà la stagione in prestito Altro movimento in uscita dalla rosa biancoverde per la seconda parte del campionato

Daniel Sannipoli vivrà la seconda parte della stagione in maglia Pineto. Accordo tra l'Avellino e la società abruzzese e trasferimento nel girone B per l'esterno destro capitolino, classe 2000, legato al club biancoverde con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Al netto di un'evoluzione tecnica con l'esonero di Massimo Rastelli dopo soli due turni di campionato e l'arrivo di Michele Pazienza in panchina e il cambio di modulo (dal 4-3-1-2 al 3-5-2 e al 3-4-2-1) con l'allenatore di San Severo, Sannipoli è il terzo calciatore acquistato in estate e che vivrà in prestito il girone di ritorno dopo l'accordo della cessione a titolo temporaneo per Luca Falbo al Brindisi e di Felice D'Amico al Fiorenzuola. Nelle prossime ore diventerà ufficiale anche il prestito di Francesco Maisto al Potenza.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano (2025)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto

Fuori lista: Mazzocco (2025)

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola