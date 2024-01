Mercato Avellino, Sannipoli e Maisto ai saluti. Offerta per Valente Il classe '91 del Palermo l'ultimo obiettivo di mercato

Daniel Sannipoli e Francesco Maisto prossimi a salutare ma l'Avellino vuole ancora fare qualcosa sul mercato in entrata. L'ultimo nome che rimbalza con decisione da Palermo è quello dell'esterno offensivo rosanero, Nicola Valente. Per lui, classe '91, finora nel campionato cadetto 3 assist in stagione, collezionati in dieci presenze. L'Avellino avrebbe proposto al calciatore un contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. Trattativa che sarebbe già a buon punto ma Valente sta riflettendo perchè vorrebbe continuare l'esperienza in serie B, pur apprezzando il trasferimento in Irpinia. Intanto Cosimo Patierno non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida Foggia-Avellino, in programma sabato (ore 20.45) allo stadio "Pino Zaccheria" e valida per la ventiduesima giornata. L'attaccante di Bitonto ha rimediato la quinta ammonizione stagionale nel match pareggiato con la Juve Stabia e che porta a un turno di squalifica da scontare nella prossima giornata.