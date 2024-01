Avellino: la prospettiva per l'attacco. Serie C: bagarre al secondo posto Allenamento mattutino per i lupi verso la sfida contro il Foggia, in programma sabato (ore 20.45)

Ripresa con due sedute aperte al pubblico ieri pomeriggio e questa mattina. Da domani ripartenza con lavoro lontano da occhi indiscreti per l'Avellino, reduce dal pari con la Juve Stabia: un 2-2 determinato dalla doppietta dell'ex. La precisione di Daniele Mignanelli, l'errore in barriera tra l'estremo difensore e chi non ha schermato a dovere il tentativo dell'esterno gialloblu: dal -3 alla conferma del -6 nel recupero e la prospettiva cambia perché è piena bagarre al secondo posto dopo 21 turni. La Juve Stabia è prima con 44 punti, alle spalle ci sono ben quattro squadre (Picerno, Avellino, Crotone e Casertana a quota 38), con il Taranto a 37 e il Benevento a 36 (6 squadre in 2 punti).

Valente potrebbe attendere i movimenti di mercato in Serie B

Lo scenario di mercato ha avuto un'evoluzione per i biancoverdi. Sfumato Ernesto Starita, per l'Avellino c'è la pista che porta a Nicola Valente. Classe '91, l'attaccante veneto è stato uno dei leader della promozione del Palermo in Serie B nei playoff 2022 e ha vissuto da protagonista anche la scorsa stagione in Cadetteria con i rosanero con 32 presenze. Prima parte con 3 assist nelle 10 gare giocate fin qui in campionato e l'Avellino si prospetta come prima scelta per Valente in caso di ritorno in C.