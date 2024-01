L'arbitro di Foggia-Avellino: settima gara con il fischietto toscano per i lupi Ben 6 precedenti con gli irpini. Sabato (ore 20.45) la sfida contro i satanelli

La gara Foggia-Avellino, in programma sabato (ore 20.45) allo "Zaccheria" e valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti, Marco Cerilli della sezione di Latina e Marco Porcheddu della sezione di Oristano, con Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila quarto ufficiale.

Cinque vittorie e una sconfitta con Emmanuele per i lupi

Sono ben 6 i precedenti con Emmanuele per l'Avellino con 5 vittorie (Latina - Avellino 0-2 del 5 maggio 2019 in Serie D, Avellino - Bari 1-0 del 19 maggio 2019 nella Poule Scudetto D, Avellino - Lecco 3-1 del 2 giugno 2019 nella finale Scudetto D, Avellino - ACR Messina 2-1 del 18 settembre 2022 in Serie C, Avellino - Pescara 1-0 del 23 dicembre 2022 in Serie C) e una sconfitta (Avellino - Trastevere 1-4 del 2 dicembre 2018 in Serie D).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiduesima Giornata

ACR Messina - Taranto: Calzavara

Benevento - Casertana: Bordin

Brindisi - Audace Cerignola: Costanza

Crotone - Virtus Francavilla: Ramondino

Foggia - Avellino: Emmanuele

Juve Stabia - Giugliano: Zanotti

Latina - Monterosi Tuscia: Vergaro

Monopoli - Potenza: Rinaldi

Picerno - Catania: Arena

Sorrento - Turris: Di Cicco