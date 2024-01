Avellino, Tito: "Consapevoli che non si può più sbagliare" Intervista al capitano biancoverde, ospite di Sgarbi, Gori e Ricciardi al club "Club New Executors"

"Siamo consapevoli di dover fare qualcosa di più. C'è rammarico, usciamo da questa partita sapendo che ogni gara sarà difficile e siamo consapevoli di non poter più sbagliare": così Fabio Tito a margine della partecipazione in compagnia di Lorenzo Sgarbi, Gabriele Gori e Manuel Ricciardi al club "New Executors" di Cesinali. "Anche quando sono uscito non ho mai avverito la sensazione del pareggio, ma ripartiamo anche da quanto espresso. - ha spiegato il capitano dell'Avellino - Ci dobbiamo credere, la Juve Stabia sta perdendo qualche certezza. Salutiamo Maisto e Sannipoli, sono arrivati Liotti, De Cristofaro e Llano. Si stanno inserendo. De Cristofaro ha fatto gol alla prima e l'ha sfiorato nel secondo match. Si sono inseriti bene e deve venire solo gente che ha voglia. La prossima gara? Sarà difficile a Foggia. Sappiamo quello che porteranno in campo. Sarà una battaglia in cui dovremo farci trovare pronti. Dobbiamo vincerle tutte. Con Giugliano e Francavilla Fontana sono stati passi falsi, ma con Taranto, Turris e Juve Stabia c'è stata la prestazione. C'è mancata la stoccata finale per vincerla. I veri passi falsi casalinghi sono pochi, ma sappiamo che dobbiamo fare meglio tra le mura amiche".

L'intervista a Fabio Tito