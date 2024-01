Avellino: un turno a La Porta. Foggia senza un centrocampista contro i lupi I provvedimenti del giudice sportivo dopo l'ultimo weekend di gare in Serie C

Cosimo Patierno salterà Foggia - Avellino. Il comunicato della Lega Pro con i provvedimenti del giudice sportivo sull'ultimo weekend di gare certifica il quinto giallo stagionale rimediato dall'attaccante biancoverde nel corso del match pareggiato dai lupi contro la Juve Stabia e che porta Patierno allo stop di un turno. Luca Palmiero entra nell'elenco dei calciatori in diffida che vedeva già la presenza di Marco Armellino e Fabio Tito. Il Foggia dovrà fare a meno di Giovanni Di Noia. Il centrocampista è stato espulso nel corso della gara persa dai satanelli a Giugliano (4-1). Nello staff tecnico biancoverde in panchina allo "Zaccheria" non ci sarà Antonio La Porta, espulso con Riccardo Carbone della Juve Stabia durante la sfida di sabato scorso al "Partenio-Lombardi". Alle vespe mancherà Giuseppe Leone nel derby contro il Giugliano: il centrocampista ha rimediato il quinto giallo stagionale ad Avellino.

I provvedimenti del giudice sportivo

Squalifica per un gara effettiva - Antonio La Porta (Avellino) "per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, usciva dalla propria area tecnica e pronunciava nei loro confronti frasi irriguardose e offensive così provocando la reazione di uno dei tesserati avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)".

Squalifica per un gara effettiva e 500 euro di ammenda - Riccardo Carbone (Juve Stabia) "per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria in quanto, dopo essere stato provocato da un tesserato avversario, rispondeva proferendo nei loro confronti frasi irriguardose e offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva)".

Squalifica per una gara effettiva ed ammonizione - Giovanni Di Noia (Foggia) "per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".