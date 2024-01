Foggia-Avellino: divieto di trasferta per i residenti in provincia di Avellino Vendita dei tagliandi per il settore ospiti vietata ai residenti nelle province di Foggia e Avellino

Il Calcio Foggia 1920 ha reso noto i dettagli relativi alla prevendita dei biglietti per la gara tra i satanelli e l'Avellino certificando anche quanto definito nelle ore precedenti dal GOS. C'è il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Avellino che non possono acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio "Pino Zaccheria" al pari dei residenti nella provincia di Foggia. La capienza del settore destinato alla tifoseria ospite sarà comunque di 500 unità.

Il comunicato per il settore ospiti

"Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Avellino, ventiduesima giornata del campionato Serie C Now – Girone C stagione sportiva 2023/2024, in programma sabato 20 gennaio 2024 allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 20:45.

Il costo del biglietto è di euro 10.00 + di diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online e presso i punti vendita del circuito di biglietteria VIVATICKET dalle ore 11:00 di giovedì 18 gennaio 2024 e fino alle ore 19:00 di venerdì 19 gennaio 2024. La vendita dei tagliandi per il settore Ospiti dello Stadio Pino Zaccheria in occasione del match Foggia-Avellino è vietata ai residenti nelle province di Foggia e Avellino.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa. La capienza del Settore Ospiti in occasione di questo incontro sarà di 500 unità".