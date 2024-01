Avellino, l'ex Eusepi: "Juve Stabia con gioco e mentalità, per le altre..." L'attaccante del Lecco è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Umberto Eusepi è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). L'attaccante del Lecco, ex Benevento, Salernitana, Avellino e Juve Stabia, si è espresso così sul girone C: "La Juve Stabia sta facendo un campionato inaspettato. Nessuno immaginava questo valore di classifica in estate. - ha spiegato la punta di Tivoli - È una squadra che gioca benissimo, che è giovane. È bravo l'allenatore ad aver trasmesso questo gioco e questa mentalità. Non mollano mai e sbagliano davvero poche partite. Alle spalle della capolista ci sono squadre molto importanti come Crotone e Avellino, agganciate, la stessa Casertana, che daranno fastidio fino alla fine. Si deciderà tutto tra un mese e mezzo. Capiremo se la Juve Stabia terrà ancora questo passo".

"Anche il Benevento è tra le favorite"

"Il Benevento resta tra le favorite. Ha una corazzata, una squadra attrezzata, un allenatore, arrivato da poche settimane, esperto e che fa giocare bene le sue squadre. - ha aggiunto Eusepi - Sono molto amico di Alessandro (Marotta, ndr). Ci sono ora Lanini, Starita, c'è Ferrante. È un reparto offensivo di primo livello e per il mister sarà difficile scegliere chi mettere in campo".

"Avellino costruito per vincere"

"In questo momento dipende tutto dalla Juve Stabia. Con questo passo alla fine vinceranno loro. L'Avellino ha una squadra formata per vincere il campionato. Basta vedere la qualità per ogni ruolo con due giocatori utili e dello stesso livello. Se la giocheranno fino all'ultima giornata a meno di un percorso netto della Juve Stabia e in quel caso ci saranno i playoff per le altre".