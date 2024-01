Avellino, Pazienza: "A Foggia con le nostre certezze" Conferenza stampa per il tecnico dei lupi alla vigilia della gara

Il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, ha presentato la gara contro il Foggia, in programma domani (ore 20.45) allo "Zaccheria": "Ho parlato di certezze dopo l'ultima gara perché siamo stati propositivi con la Juve Stabia e ne veniamo fuori con certezze, con la prospettiva di poter recuperare il gap dalla capolista. Giocheremo in uno stadio importante, in un ambiente particolare e contro una squadra che ha vissuto una fase particolare, ma che ha tanta qualità".

Su Benedetti e il dubbio sul recupero

"Ha avuto un problema al ginocchio e ci saranno altri esami strumentali. Capiremo i tempi di recupero e in alcuni giorni capiremo cosa fare anche in chiave mercato. A centrocampo non credo che ci saranno modifiche al netto di richieste di giocare di più da parte di qualche calciatore, ma al momento non avverto questo dettaglio".

Gori pronto, opportunità di mercato in attacco

"Gori sta meglio. Ha avuto possibilità di allenarsi bene ed è in condizioni migliori. Per l'attacco, in chiave mercato, Starita era un'opportunità. Nella situazione specifica ci dava la possibilità di avere più soluzioni, ma ripeto: deve essere un'opportunità per dare maggiori soluzioni".

"Dispiace per l'assenza dei tifosi"

"Condivido la riflessione di un campionato equilibrato. In ogni gara ci sono sorprese, più che mai in questa stagione. Vivremo un'altra sfida in trasferta senza tifosi. La cosa ci dispiace, ma dovremo vivere il match anche per i nostri tifosi".