Avellino: niente Foggia per un centrocampista biancoverde Casarini e Russo tornano nell'elenco dei convocati per la gara dello "Zaccheria"

Salvatore Pezzella ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite destro. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Il centrocampista dell'Avellino non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la gara con il Foggia, in programma domani (ore 20.45) allo "Zaccheria". Pezzella raggiunge Simone Benedetti ed Enis Tozaj nell'elenco degli indisponibili. Tornano, invece, Federico Casarini e Raffaele Russo nell'elenco dei convocati. Davide Mazzocco non è incluso nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, D’Angelo, Casarini

Attaccanti: Varela, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori