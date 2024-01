Avellino: -3 in attesa dei derby, ma col dubbio Armellino Ulteriori certezze dal campo per i biancoverdi. L'infermeria può cambiare le opportunità di mercato

L'Avellino è rientrato da Foggia con ulteriori certezze. Quelle presentate da Michele Pazienza dopo il pari con la Juve Stabia, che sembravano celare i rimpianti per il 2-2 subito nel recupero, ma rinnovate con decisione alla vigilia della trasferta allo "Zaccheria", si aggiungono al 3-1 in rimonta firmato in terra pugliese. I lupi passano ribaltando il vantaggio iniziale da parte dei satanelli. Il gol di Vincenzo Millico poteva alterare e non poco il piano partita, ma i biancoverdi hanno avuto la forza di confermare la struttura di squadra conquistando tre punti oltremodo preziosi con le reti di Thiago Cionek e Gabriele Gori nel primo tempo e di Manuel Ricciardi nella ripresa. L'esterno destro sta risultando sempre più un punto fermo nel sistema tattico di Pazienza.

Cambio all'intervallo, possibile distorsione per l'ex Modena

Il tecnico di San Severo si ritrova, però, ancora una volta a dover fare i conti con l'infermeria e c'è attesa per comprendere l'entità dell'infortunio rimediato da Marco Armellino a cui è stata applicata una fasciatura con ghiaccio alla caviglia destra nei minuti successivi alla sostituzione, avvenuta all'intervallo. Pazienza ha parlato di distorsione e solo con gli esami strumentali si capiranno i tempi di recupero. Nella ripresa l'allenatore di San Severo ha superato l'assenza di Armellino con l'ingresso di Ignacio Lores Varela al netto di un centrocampo già privo di Salvatore Pezzella nelle rotazioni. L'ex Triestina si era fermato alla vigilia di Foggia-Avellino a causa di un risentimento muscolare al quadricipite destro e sarà rivalutato nelle prossime ore. In chiave mercato anche gli infortuni possono cambiare gli equilibri e le opportunità. Pazienza attende novità anche sul recupero di Simone Benedetti per il pacchetto arretrato.

Alle 20.45 Juve Stabia - Giugliano, domani Benevento - Casertana

Nel frattempo, per l'Avellino classifica da secondo posto a -3 dalla capolista Juve Stabia, ma in attesa degli altri risultati del ventiduesimo turno. Rinviata per neve Picerno - Catania, alle 20.45 le vespe ospiteranno il Giugliano al "Menti", domani sera Benevento - Casertana al "Vigorito": domenica e lunedì d'attesa dopo la vittoria fondamentale siglata a Foggia per i lupi.