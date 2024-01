Avellino: stagione finita per Benedetti, come cambia il rush finale di mercato Quanto chiaro da giorni diventa nei fatti concreto: l'evoluzione nella rosa

La settimana si è aperta con una certezza. L'Avellino non potrà contare su Simone Benedetti nella seconda parte della stagione. Il trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro rimediato verso la prima gara del 2024 costringe il difensore all'intervento chirurgico e a un lungo stop. Negli ultimi giorni filtrava già il cambio di prospettiva per la fase finale della sessione invernale di calciomercato. Dall'infermeria arrivano certezze sugli obiettivi degli ultimi giorni di gennaio con l'Avellino che va a caccia di una nuova pedina per il pacchetto arretrato.

L'esigenza batte (per ora) l'opportunità

Nel corso della stagione, con il cambio del modulo con l'arrivo di Michele Pazienza dalla terza giornata di campionato, il passaggio alla difesa a 3, l'impiego ormai da punto fermo di Tommaso Cancellotti da terzo a destra e da jolly di Marco Armellino come centrale, le opportunità di scelta nel reparto sono aumentate, ma la dirigenza biancoverde vuole mettersi al riparo coprendo l'assenza di Benedetti con un ulteriore difensore. Anche perché sulla condizione fisica di Armellino si conferma l'attesa. L'ex Modena ha salutato lo "Zaccheria" con fasciatura e ghiaccio alla caviglia destra e i timori di un altro stop possono essere fugati solo dai prossimi esami strumentali. Nei fatti, l'idea di una pedina extra in attacco può diventare sempre più l'occasione last minute, legata alle sliding doors di mercato e a un profilo utile a garantire l'imprevedibilità nelle soluzioni, vicine a quelle che Lorenzo Sgarbi offre al reparto avanzato. Nel frattempo, è ufficiale la cessione di Davide Mazzocco in prestito al Latina. Ora l'Avellino non ha più fuori lista in campionato.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano (2025)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto, Mazzocco (2025) al Latina

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola