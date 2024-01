Gigi Riva al "Partenio": quell'amichevole nel 1973 contro l'Avellino Amarcord biancoverde con Rombo di Tuono in Irpinia dopo la prima promozione in B

Anno 1973: l'Avellino è al lavoro per il primo storico campionato in Serie B dopo la promozione ottenuta dalla società irpina nel testa a testa con il Lecce e allo stadio "Partenio" arriva il Cagliari di Gigi Riva per un'amichevole. Nella foto pubblicata sui social da uno degli storici punti di riferimento del tifo biancoverde, Franco Iannuzzi, ecco Rombo di Tuono sul manto erboso dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Com'era il "Partenio"

Alle spalle di Riva si intravede la vecchia curva nord, settore di quel "Partenio" in compagnia della Tribuna Montevergine, e l'assenza di spalti nell'area che sarebbe diventata la Tribuna Terminio, prima in tubi innocenti in B e poi costruita definitivamente, al pari della Curva Sud, con l'approdo della squadra in Serie A avvenuto nel 1978. La nuova Curva Nord fu edificata nel 1985.

Marchesi e Nobili dall'Avellino al Cagliari

L'amichevole terminò con il risultato di 1-0 per i sardi e Riva fu marcato da Elio Parolini, ingaggiato dall'Avellino per il primo anno di B e che era reduce da un quadriennio all'Arezzo. Proprio in quell'estate, dopo la promozione in Cadetteria, Desiderio Marchesi e Bruno Nobili salutarono l'Irpinia e si trasferirono al Cagliari.