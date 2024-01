L'Avellino alla 74ª Viareggio Cup: ecco le avversarie nel girone Il club: "Orgogliosi dell'invito". Il torneo è in programma dal 12 al 26 febbraio

L'Avellino parteciperà alla settantaquattresima edizione della Viareggio Cup ed è stata inserita nel girone 6 con la rappresentativa LND, le Jovanes Promesas (Spagna) e il Mavlon (Nigeria). Sorteggio in mattinata nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, prima gara in programma il 13 febbraio ed è attesa per la definizione completa del calendario per l'edizione 2024, in programma dal 12 al 26 febbraio.

Giovanni D'Agostino: "Orgogliosi dell'invito"

"Siamo orgogliosi dell’invito ricevuto dagli organizzatori del torneo. - ha affermato l'amministratore unico IDC, Giovanni D'Agostino - Quando il direttore Perinetti ci ha avvisato, non ci siamo tirati indietro. Si tratta di un’ottima vetrina, fondamentale per mettere in luce il lavoro svolto in questi anni.L’ennesima prova che le attività che stiamo svolgendo vengono viste e valorizzate anche dall’esterno. La Viareggio Cup ci darà modo di mostrare la crescita del progetto Youth iniziato nel 2020 e arrivato sino ad oggi con ottimi risultati. Da quando abbiamo rilevato il club, i primi investimenti sono avvenuti proprio nel settore giovanile perchè ci crediamo molto e crediamo in un lungo percorso di sostenibilità interna. Parteciperemo al torneo con i ragazzi nati dal 2005 al 2007 che stanno ottenendo ottimi risultati nelle rispettive categorie di appartenenza. Quest’anno, siamo felici di vedere anche la formazione U19 ai vertici del campionato di Primavera 3. Non posso non ringraziare tutti coloro che lavorano nello staff delle Youth e della formazione U19. Tutto questo, però, è stato possibile grazie anche al supporto di alcune aziende del territorio che hanno colto l’importanza del progetto Youth e siamo contenti di dargli visibilità nazionale. Le nostre porte sono aperte a chiunque voglia farsi avanti per affiancarci in questo bellissimo e arduo percorso fatto di sogni e speranze per creare un calcio sostenibile".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912