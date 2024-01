Avellino: ecco il difensore, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Ripresa della preparazione per la squadra biancoverde. Lunedì la sfida col Sorrento

Paolo Frascatore per la difesa: l'Avellino aveva la necessità di rimpiazzare Simone Benedetti costretto all'operazione per l'infortunio al compartimento esterno del ginocchio destro. L'intervento determinerà lo stop fino al termine della stagione per il piemontese e la società irpina ha definito la trattativa che porterà Frascatore a salutare la Turris per il trasferimento in Irpinia. Il capitolino, classe '92, in biancorosso dall'estate 2022, nel settembre scorso aveva rinnovato il contratto con la Turris fino al 30 giugno 2025 dopo un'estate in cui sembrava pronto a una nuova avventura, che si è concretizzata sul finale della sessione invernale di calciomercato.

Armellino in dubbio solo per la gara col Sorrento

L'Avellino ha ripreso la preparazione al "Partenio-Lombardi". Seduta a porte aperte anche di mercoledì mattina, poi lontano da occhi indiscreti proseguirà la preparazione con la rifinitura fissata per domenica pomeriggio, alla vigilia della gara con il Sorrento, in programma lunedì (ore 20.45). Marco Armellino ha prima svolto lavoro in palestra per poi raggiungere il sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari: corsa per il centrocampista che punta a superare l'infortunio alla caviglia destra. Sembrano volare via definitivamente i dubbi sul recupero fisico. L'ex Modena potrebbe saltare solo il prossimo match. Ancora ai box Salvatore Pezzella.

Programma allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Martedì: allenamento alle ore 15:30 (a porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì: allenamento alle ore 10:30 (a porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì: allenamento alle ore 15:30

Venerdì: allenamento alle ore 15:30

Sabato: allenamento alle ore 15:30

Domenica: allenamento alle ore 15:30