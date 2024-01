L'arbitro di Avellino-Sorrento: le designazioni per il ventitreesimo turno Il fischietto marchigiano ha già diretto un match dei costieri in stagione

La gara Avellino-Sorrento, in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti, Egidio Marchetti della sezione di Trento e Glauco Zanellati della sezione di Seregno, con Antonio Spera della sezione di Barletta quarto ufficiale.

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte con Giaccaglia per i lupi

Due vittorie (Trastevere - Avellino 0-2 del 7 aprile 2019 in Serie D e Avellino - Cavese 1-0 del 16 gennaio 2021 in Serie C), un pareggio (Foggia - Avellino 1-1 del 7 novembre 2022 in Serie C) e due sconfitte (Atletico - Avellino 4-1 del 14 ottobre 2018 in Serie D e Avellino - Bisceglie 0-1 del 22 settembre 2019 in Serie C) per i lupi con Giaccaglia che ha già diretto il Sorrento in stagione: 1-0 per i costieri sul Taranto (12 novembre 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Audace Cerignola - Crotone: Centi

Avellino - Sorrento: Giaccaglia

Casertana - Latina: Vogliacco

Catania - Monopoli: Iacobellis

Giugliano - Picerno: Valerio Pezzopane

Monterosi Tuscia - Brindisi: Gigliotti

Potenza - Juve Stabia: Crezzini

Taranto - Benevento: Turrini

Turris - ACR Messina: Nicolini

Virtus Francavilla - Foggia: Ancora

Foto: Avellino - Cavese 1-0