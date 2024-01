Avellino: l'ultimo tassello dal calciomercato, lo scenario nel rush finale La dirigenza biancoverde punta a un ulteriore novità. Il focus nella rosa biancoverde

L'Avellino ha ufficializzato l'acquisto di Paolo Frascatore dalla Turris a titolo definitivo: contratto fino al 30 giugno 2025 firmato dal difensore capitolino classe '92, entrato subito nel gruppo biancoverde. La società irpina è al lavoro per un ultimo tassello da inserire nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. Frascatore ha raggiunto la lista dei volti nuovi in cui c'erano già Daniele Liotti, Antonio De Cristofaro e Manuel Llano con le cessioni in prestito di Luca Falbo al Brindisi, di Francesco Maisto al Potenza, di Daniel Sannipoli al Pineto, di Davide Mazzocco al Latina e di Felice D'Amico al Fiorenzuola.

Casarini in uscita, una seconda punta in entrata

Al momento non sono presenti calciatori tesserati e fuori dalla lista dei 24 da presentare alla Lega Pro per il campionato, ma Frascatore prenderà il posto di Benedetti, costretto all'intervento chirurgico al ginocchio destro e da stagione finita, e la prospettiva di mercato per i lupi resta legata all'opportunità dell'acquisto di una seconda punta nel rush finale della sessione invernale. A fare spazio al jolly offensivo nella lista sarebbe Federico Casarini, che resta in uscita dalla rosa, ma che per ora ha chiuso a due offerte nel girone C dalla Virtus Francavilla e dal Brindisi.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025), Frascatore (2026)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Fuori lista: Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano (2025)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto, Mazzocco (2025) al Latina

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola