Serie C: ecco quando sarà recuperata la gara Picerno-Catania I lucani sono quinti con 38 punti in compagnia della Casertana, ma con una gara in meno

La sfida Picerno - Catania, valida per la ventiduesima giornata di Serie C (girone C), sarà recuperata martedì 6 febbraio con calcio d'inizio alle 14. La gara era in programma sabato con calcio d'inizio alle 18.30, ma era stata rinviata a causa della forte nevicata che aveva reso impossibile la disputa del match tra i lucani e gli etnei. Asterisco in classifica per le due squadre che volerà via tra meno di due settimane con la sfida che si giocherà al "Curcio". Il Picerno è ora quinto con 38 punti in compagnia della Casertana, a -3 dall'Avellino, secondo in classifica. Il Catania è fuori dalla zona playoff con 28 punti.

Il comunicato ufficiale della Lega Pro

"Recupero gara - girone di ritorno: la Lega Pro dispone che la sotto indicata gara, a suo tempo non disputata, venga recupera nella data e con l’orario di seguito riportato: 3ª giornata di ritorno - martedì 6 febbraio 2024 - girone C - Picerno - Catania ore 14.00".