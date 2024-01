Coppa Italia Serie C: Yeboah ancora decisivo, Catania ko nel primo match La punta della Lucchese ancora in gol. La vincitrice del trofeo accede alla fase nazionale playoff

Aveva deciso la gara dei quarti di finale con un gol nei tempi supplementari al "Partenio-Lombardi" e dopo aver segnato contro l'Avellino Philip Yeboah è ancora una volta prezioso per la Lucchese che vince il primo match di semifinale contro il Padova. Gol al minuto 33 per il ghanese di proprietà dell'Hellas Verona e vittoria casalinga di misura per i toscani, ma anche per il Rimini. I romagnoli hanno superato (1-0) il Catania nella gara d'andata con la rete di Lamesta al 38'. A fine febbraio si giocheranno i match di ritorno. La vincitrice della Coppa Italia di Serie C si assicurerà il trofeo, ma anche un posto nella fase nazionale playoff. Ad eccezione del Padova, secondo nel girone A, le altre tre squadre sono fuori dalla zona playoff dopo 22 turni di campionato.

I risultati e il programma

Serie C - Coppa Italia

Semifinali - Andata

Lucchese - Padova 1-0

Rimini - Catania 1-0

Semifinali - Ritorno

Padova - Lucchese

Catania - Rimini