D'Anna: "Frascatore può garantire nuove soluzioni all'Avellino" Il commento nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Frascatore sostituisce Benedetti, ma non per caratteristiche. Me lo ricordo in fascia e con un bel sinistro. Da dietro può impostare con il piede che ha. È un calciatore di qualità, con ottimo fisico". Così Emanuele D'Anna, ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16), ha commentato l'arrivo di Paolo Frascatore ad Avellino.

"Sorrento bravo a crederci anche nelle difficoltà"

"Nel 2024 il Sorrento ha ottenuto tre vittorie. L'allenatore è bravo, ne parlano tutti bene. Il Sorrento gioca molto bene, nelle festività natalizie con un mini-ritiro hanno creato le condizioni per questo rilancio completo. Erano sotto 1-0 con la Turris e sono stati molto bravi a crederci e a ribaltare il risultato".

"Juve Stabia? Tre pareggi, ma grande prestazione con il Giugliano"

"Quelle che dovevano fare mercato l'hanno fatto e lo stanno facendo, la Juve Stabia è chiamata all'equilibrio di una macchina praticamente perfetta dopo il girone d'andata. Sono arrivati tre pareggi, ma occhio anche alla prestazione: ha creato tanto con il Giugliano".