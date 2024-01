Avellino: 6 volti nuovi, le ultime verso il rush finale di mercato L'obiettivo biancoverde di evitare fuori lista nella seconda parte del campionato

L'Avellino ha ripreso subito la preparazione dopo la sconfitta casalinga contro il Sorrento che ha decisamente complicato i piani di rimonta in chiave primo posto. L'Avellino è ripartito con il -7 dalla Juve Stabia e ha messo il Monopoli nel mirino con il match contro i pugliesi in programma sabato (ore 20.45) al "Vito Simone Veneziani". Nella giornata di ieri il club biancoverde ha ufficializzato gli accordi con Michele Rocca e Michele D'Ausilio: il centrocampista e la seconda punta si sono legati all'Avellino con contratti in scadenza il 30 giugno 2026.

Liotti, De Cristofaro, Llano, Frascatore, D'Ausilio e Rocca

Sono ben 6 i volti nuovi di una sessione invernale che si è sviluppata con diverse accelerazioni rispetto a quanto immaginato a dicembre. Prima l'arrivo di Daniele Liotti con l'accordo chiuso da giorni prima dell'apertura della finestra di mercato, e di Antonio De Cristofaro dal Picerno, poi la sorpresa Manuel Llano dall'Argentina e negli ultimi giorni la definizione degli accordi con Paolo Frascatore, con D'Ausilio e Rocca: in entrata è tutto completato dopo le cessioni in prestito di Felice D'Amico al Fiorenzuola, di Luca Falbo al Brindisi, di Daniel Sannipoli al Pineto e Davide Mazzocco al Latina.

Quattro calciatori in prestito, altre due pedine in uscita

Per la lista dei 24 da presentare alla Lega Pro ci sono due pedine destinate all'esclusione, ma soprattutto all'uscita: Federico Casarini e Salvatore Pezzella. Inoltre, Simone Benedetti vivrà da fuori lista la seconda parte della stagione a causa dell'operazione al ginocchio destro che lo costringerà ai box fino alla chiusura dell'annata sportiva. Nei fatti, occorrono solo due movimenti in uscita all'Avellino per evitare quanto accaduto nella prima parte del campionato con la presenza di calciatori non impiegabili.