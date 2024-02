E' un Avellino di lotta e "di rigore": espugnata anche Monopoli (0-1) Decide Patierno su un penalty molto contestato dai padroni di casa

Al “Veneziani” di Monopoli Avellino chiamato a vincere per mantenere vive le speranze di primo posto. Moduli speculari, Pazienza opta ancora per Varela al posto di Palmiero e preferisce Patierno a Sgarbi. Fuori Ricciardi, gioca Frascatore.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo è del Monopoli: al 6’ il destro di Viteritti è largo. Al 12’ risponde l’Avellino: bella conclusione di Tito, grande risposta di Gelmi che si salva con l’aiuto del palo. Al 15’ lupi in vantaggio con un rigore di Patierno, probabilmente assegnato per fallo di mano. Episodio piuttosto dubbio, grandi proteste dei pugliesi. Dopo il gol Avellino che arretra e lascia il possesso ai padroni di casa, mai però veramente pericolosi dalle parti di Ghidotti. Anzi, prima dell’intervallo, i lupi hanno l’occasione per raddoppiare ma De Cristofaro calcia centrale e Gelmi respinge. Al riposo irpini in vantaggio con il minimo sforzo.

SECONDO TEMPO

Ripresa che inizia con il Monopoli più intraprendente grazie ai cambi Iaccarino, Borello e De Paoli danno un altro ritmo e proprio De Paoli chiama Ghidotti alla respinta con i pugni. Pugliesi stabilmente nella metà campo dei biancoverdi. All’ora di gioco dentro Palmiero, fuori Varela. Al 63’ occasione monumentale per De Paoli che da distanza ravvicinata pizzica il pallone quanto basta, Ghidotti si salva con un gran riflesso. L’estremo difensore si ripete qualche minuto più tardi su Tommasini. Entrano Gori e Dall’Oglio, l’attaccante si fa vedere con un colpo di testa bloccato facile da Gelmi. All’82’ ancora Ghidotti è decisivo sul controbalzo di Borello. Assalto finale del Monopoli, Avellino in affanno. Al 90’ Dall’Oglio spreca l’occasione per chiuderla sparando alto un diagonale da buona posizione. Non succede nulla nei 5’ di recupero e al fischio finale un Avellino operaio e concreto può festeggiare la quinta vittoria consecutiva fuori casa.