Monopoli-Avellino 0-1, Pazienza: "Vinta gara sporca, bene esordio Frascatore" Il tecnico biancoverde: "Serve migliorare per chiudere prima le partite"

Al termine di Monopoli-Avellino 0-1 è intervenuto in sala stampa il tecnico biancoverde Michele Pazienza. “Era importante vincere una gara sporca per acquisire determinazione ed energia positiva. Non era facile reagire dopo la sconfitta di lunedì contro il Sorrento ma stasera la squadra ha dimostrato di essere viva. Certo, serve ancora migliorare, specie nell’ultimo passaggio per chiudere le partite e non soffrire come è accaduto oggi nel secondo tempo, quando abbiamo concesso tre occasioni importanti per il Monopoli. Contento della gran partita di Frascatore all'esordio, in serate difficili spesso i difensori si esaltano e sono felice perché avevamo bisogno di energie fresche dai nuovi innesti. Mi aspetto di più da Sgarbi in termini di continuità".