Monopoli-Avellino 0-1, Ghidotti: "VIttoria sofferta, ora la svolta al Partenio" Il portiere biancoverde protagonista nella ripresa con parate decisive

Al termine di Monopoli-Avellino ha parlato in sala stampa anche Simone Ghidotti, che con le sue parate nel secondo tempo è stato decisivo per mantenere inviolata la porta irpina e regalare la vittoria di misura all'Avellino. "Era una partita da vincere in un modo o nell'altro, fortunatamente siamo riusciti ad ottenere i tre punti. Queste sono vittorie importanti, proprio perchè sofferte e danno grande morale. Ora però c'è da vincere incasa occorre dare una svolta al Partenio anche con i nuovi acquisti che si sono calati bene e ci daranno sicuramente una grande mano".