Avellino: testa all'ACR Messina, ecco come ripartono i lupi Domenica (ore 16.15) la sfida contro i siciliani al "Partenio-Lombardi"

Ultime ore di riposo per l'Avellino, reduce dalla vittoria ottenuta a Monopoli, sofferta e preziosa per rinnovare il -7 dalla vetta e rispondere alla capolista Juve Stabia, vincente venerdì sera sull'Audace Cerignola. L'1-0 con il rigore trasformato da Cosimo Patierno e si apre la settimana di allenamenti con due sedute con stampa e tifosi in Tribuna Montevergine alle 15.30 e domani alle 10.30. Poi da giovedì sarà lavoro lontano da occhi indiscreti per i biancoverdi verso il match contro l'ACR Messina, una prova senza appello tra le mura amiche per l'Avellino, che non vince in casa in campionato dal 25 ottobre scorso.

Attesa per Ricciardi

Manuel Ricciardi ha saltato la trasferta di Monopoli a causa del trauma contusivo nella zona tibiale destra con ferita lacerocontusa rimediato nel ko con il Sorrento. I primi allenamenti chiariranno il percorso di recupero dell'esterno capitolino, ma anche di Salvatore Pezzella e di Enis Tozaj. Per ovviare all'assenza di Ricciardi, ormai titolare da settimane, Michele Pazienza ha riproposto Tommaso Cancellotti, tornato da terzo a quinto a destra. Michele D'Ausilio ha fatto il suo esordio con l'Avellino nei minuti finali del match giocato a Monopoli, mentre Michele Rocca e soprattutto Manuel Llano vivranno la settimana con l'obiettivo dell'accelerazione verso il debutto in maglia biancoverde.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 15.30 (porte aperte in Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (porte aperte in Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (a porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (a porte chiuse)

Sabato ore 10.30 (a porte chiuse)