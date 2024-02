Avellino: Benedetti operato al ginocchio, la prospettiva per il difensore Esito positivo per l'intervento chirurgico al menisco della gamba destra

Simone Benedetti ha salutato la Casa di Cura Villa Stuart nella giornata di ieri. Il difensore dell'Avellino, operato mercoledì scorso al menisco del ginocchio destro dal professor Pier Paolo Mariani, è stato dimesso nelle scorse ore. Prima i fastidi verso la sfida contro il Latina, la prima del 2024 per i lupi, poi la lesione evidenziata dagli esami strumentali che hanno portato all'intervento. Rientro a Torino per vivere alcuni giorni in famiglia, successivamente Benedetti ripartirà destinazione Avellino per tornare nel gruppo biancoverde e per avviare il programma riabilitativo, ma per il piemontese la stagione è finita: lavoverà in ottica 2024/2025.

Il comunicato

"Simone Benedetti, difensore dell’Unione Sportiva Avellino, è stato dimesso oggi dalla Casa di Cura Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza FIFA & FIMS. Il calciatore è stato operato al menisco della gamba destra dal Prof. Pier Paolo Mariani, Ortopedico specializzato nella diagnosi e chirurgia del ginocchio. L’intervento chirurgico ha dato esito positivo ed è già stato identificato il successivo programma riabilitativo su misura".

Foto: pagina ufficiale Facebook Villa Stuart