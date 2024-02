Avellino: la nuova classifica dopo la vittoria del Picerno sul Catania Il gol di Gallo decide il recupero della gara valida per la ventiduesima giornata

Il Picerno ha battuto il Catania con il risultato di 1-0. Nel recupero della gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C (girone C) ai lucani basta il gol di Andrea Gallo al minuto 20 per superare gli etnei, solo tredicesimi in classifica. Cambia la posizione dell'Avellino, non più secondo. Il Picerno scavalca i lupi con 45 punti, a -5 dalla capolista Juve Stabia. Ora i biancoverdi sono terzi tra i rossoblu secondi e il Benevento quarto in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiduesima Giornata

Picerno - Catania 1-0

Marcatori: 20' Gallo

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto (5′ st Biasiol), Guerra; Gallo, De Ciancio; Graziani (33′ st Albertini), Albadoro (23′ st Maiorino), E. Esposito (33′ st D’Agostino); Murano (1′ st Santarcangelo). All. Longo. A disp. Merelli, A. Esposito, Pitarresi, Ceccarelli, Ciko, Petito, Novella, Cadili

Catania (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Quaini (15′ st Di Carmine), Welbeck; Chiricò (26′ st Chiarella), Tello (26′ st Kontek), Cicerelli (26′ t Peralta); Costantino. All. Lucarelli. A disp. Furlan, Fortunato, Rapisarda.

Arbitro: Arena

Ammoniti: Tello (C), Allegretto (P), Cicerelli (C), D'Agostino (P)

Recupero: 1' pt, 5' st