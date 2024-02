L'arbitro di Avellino - ACR Messina: novità per i biancoverdi Domenica (ore 16.15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il venticinquesimo turno

La gara Avellino - ACR Messina, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 16.15) al "Partenio-Lombardi" sarà diretta da Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti, Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 ed Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta, con Gabriele Sciolti della sezione di Lecce quarto ufficiale.

Nessun precedente con i lupi per Rinaldi

Rinaldi non hai diretto un match dell'Avellino, mentre ha due precedenti con i siciliani: un pareggio (ACR Messina - Casertana dell'11 ottobre scorso e ACR Messina - Nocerina 2-1 del 14 aprile 2019 in Serie D).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Audace Cerignola - Taranto: Lovison

Avellino - ACR Messina: Rinaldi

Brindisi - Latina: Arena

Catania - Casertana: Scatena

Crotone - Benevento: Crezzini

Giugliano - Virtus Francavilla: Di Cicco

Monopoli - Juve Stabia: Nicolini

Monterosi Tuscia - Potenza: Totaro

Sorrento - Picerno: Ancora

Turris - Foggia: Di Francesco