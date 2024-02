Avellino con i dubbi Varela e Ricciardi: la prospettiva verso l'ACR Messina Serie C (girone C): domenica (ore 16.15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per i lupi

Si avvicina il venticinquesimo turno nel girone C di Serie C, strutturato su domenica con Avellino - Messina, Monopoli - Juve Stabia, Catania - Casertana, Sorrento - Picerno e Turris - Foggia (al "Liguori" gara a porte chiuse) e con il posticipo del lunedì Crotone - Benevento. L'Avellino punterà su nuove soluzioni offensive per risolvere il rebus "Partenio-Lombardi". La squadra biancoverde non vince in casa, in campionato, dal 25 ottobre scorso, dalla vittoria sull'Audace Cerignola. Da quel giorno l'Avellino ha giocato cinque match interni validi per il girone C e solo in un caso i lupi sono stati davvero a un passo dalla vittoria, contro la Juve Stabia.

Cancellotti terzino, D'Ausilio jolly in attacco

Per costruire nuove chance di rilancio in chiave primo posto è d'obbligo la ripartenza al "Partenio-Lombardi" per annullare un cammino da dodicesima forza e riequilibrarlo con quello in trasferta, da primato netto. Per quanto sia tornato in campo per le prime sedute settimanali Manuel Ricciardi appare destinato a saltare la sfida con il Messina. Ignacio Lores Varela è costretto ai box per un problema al ginocchio. Si corre verso la conferma del pacchetto difensivo, ma è possibile il cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-2-3-1, anche in corso d'opera, con Tommaso Cancellotti a destra e con Michele D'Ausilio jolly offensivo dal primo minuto dopo l'esordio in biancoverde firmato a Monopoli nel finale del match. Ci sono poi Michele Rocca e Manuel Llano pronti al debutto.