Avellino - ACR Messina: lupi con un'assenza e un forte dubbio Si avvicina la sfida contro i siciliani per la squadra biancoverde

Meniscopatia laterale da sovraccarico: per questo motivo Ignacio Lores Varela corre verso l'indisponibilità per il match che vedrà l'Avellino ospitare l'ACR Messina al "Partenio-Lombardi" domenica (ore 16.15). Il club irpino ha certificato, tramite nota ufficiale, i motivi dello stop per l'uruguagio, rimasto ai box in avvio di settimana, assente nelle sedute sostenute dai lupi a porte aperte. Il fastidio al ginocchio destro, avvertito dopo la vittoria ottenuta dall'Avellino a Monopoli, ha portato Varela a sottoporsi ad esami strumentali che hanno evidenziato la meniscopatia. Lo staff medico ha deciso, dopo il consulto ortopedico specialistico, di seguire la linea del trattamento conservativo con terapie specifiche. L'ex Cittadella salterà la gara casalinga con i siciliani, ma appare destinato a una serie di stop.

La ferita alla zona tibiale blocca Ricciardi

Per Manuel Ricciardi lo scenario non cambia: la ferita alla zona tibiale destra costringe ancora l'esterno destro a lavorare a parte e a due giorni dalla gara con il Messina sembra prefigurarsi una nuova assenza. Enis Tozaj, fermo da diverse settimane, è limitato a un programma di riatletizzazione e agli infortunati si aggiunge il lungodegente Simone Benedetti. Il difensore è a Torino e tornerà ad Avellino per avviare il programma di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio.