Amodio: "L'Avellino sta perdendo il campionato al Partenio" Il ds del Giugliano: "La Juve Stabia ha la forza di non perdere le partite bloccate"

"Ad oggi vedendo la classifica credo che la Juve Stabia non abbia rivali": così si è espresso il direttore sportivo del Giugliano, Antonio Amodio, ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Vedendo giocare la Juve Stabia e le altre squadre, ad oggi non c'è paragone. È una squadra che gioca bene a calcio, in casa, me lo auguro fino alla fine, le vince tutte. È una squadra forte, costruita alla grande. Credo che l'Avellino stia perdendo il campionato al "Partenio". Perdere con il Sorrento in 10... L'Avellino sta facendo benissimo in trasferta e poi ha un rendimento casalingo che è il vero problema.

Il direttore sportivo del Giugliano: "Se non vince la Juve Stabia non perde"

"Con il Monterosi ha commesso un errore che poteva condizionare, ma che va all'interno di un campionato ricco di soddisfazioni. - ha aggiunto il ds dei tigrotti - Poi, però, il punto ottenuto ad Avellino ha restituito subito certezze nonostante il pari successivo anche con il Giugliano. Ma la forza della Juve Stabia è proprio questa: non vince, ma non perde. E in questo campionato è decisivo: il punto dà convinzioni".