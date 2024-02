Potenza-Avellino: un centrocampista salterà la sfida del "Viviani" Serie C, girone C: è la vigilia della gara tra i lucani e gli irpini al "Viviani"

Jacopo Dall'Oglio non è nell'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per la sfida Potenza-Avellino, in programma domani (ore 20.45) al "Viviani" e valido per la ventiseiesima giornata di Serie C (girone C). Il centrocampista biancoverde aveva chiuso la gara con l'ACR Messina con un fastidio muscolare e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Dall'Oglio ha già avviato il programma di terapie e salterà la trasferta in terra lucana al pari di Ignacio Lores Varela, Enis Tozaj e del lungodegente Simone Benedetti.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti;

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, De Cristofaro, Pezzella, Rocca;

Attaccanti: D’Ausilio, Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori.