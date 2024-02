Viareggio Cup: Mavlon-Avellino 4-1. Biancolino: "Errori netti su due gol subiti" "Eravamo abituati ad altri risultati, però questo è un altro torneo, è tutto diverso"

Si apre con una sconfitta l'avventura della formazione under 18 dell'Avellino alla Viareggio Cup. Finale di 4-1 e vittoria per la squadra nigeriana del Mavlon, avanti al 5' con Braim. Mutanda firma il pari al 22', ma da lì in poi il Mavlon corre verso la vittoria con il secondo gol di Braim al 29' e l'altra doppietta siglata da Ochdikwe al 56' e al 67'. Ora per l'Avellino c'è la rappresentativa LND nel secondo match del girone 6.

Il tecnico: "Ci aspettavamo qualcosa di diverso"

"È una brutta sconfitta. Dopo un primo tempo giocato alla pari, abbiamo commesso due errori e abbiamo regalato due gol. - ha spiegato il tecnico della rappresentativa under 18 alla Viareggio Cup, Raffaele Biancolino - Poi nel secondo tempo abbiamo mollato un po'. Sarà stata la stanchezza, non saprei, ci prendiamo questa sconfitta e pensiamo alla prossima gara. Sicuramente ci aspettavamo qualcosa di diverso. Eravamo abituati ad altri risultati, però questo è un torneo, è tutto diverso, ci confrontiamo con squadre diverse. Ho detto ai ragazzi di non mollare, giocare fino alla fine e vedremo. Il Mavlon si è dimostrato di grande qualità fisica. Abbiamo regalato un rigore netto. Abbiamo pareggiato, ma abbiamo commesso un altro errore sul secondo gol subito e diventa tutto più difficile".