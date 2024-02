Potenza-Avellino 2-2, Marchionni: "Pari meritato, punto importante" Il commento del tecnico dei lucani dopo la gara giocata al "Viviani"

"Alla fine è arrivato un punto importante. Potevamo fare di più nel primo tempo, quando abbiamo avuto le occasioni per segnare ancora dopo il gol che ha sbloccato il match e quando non lo fai, in particolar modo contro queste squadre, e non approfitti totalmente dei momenti buoni ti fai male e così è stato". Così Marco Marchionni ha commentato il 2-2 tra il suo Potenza e l'Avellino: "Ci siamo però meritati il pareggio per quanto visto lungo tutta la sfida. - ha aggiunto il tecnico dei lucani al termine del match giocati al "Viviani" - Nella ripresa non siamo riusciti a scalare nel modo giusto. Avevamo già affrontato questo sistema di gioco, ma l'Avellino è stato bravo a far girare la palla con la sua qualità. Siamo stati bravi a riprenderci almeno il pareggio negli istanti conclusivi della gara".