Potenza-Avellino 2-2, Armellino: "Una mazzata, ma dobbiamo guardare avanti" Il commento del centrocampista biancoverde al termine del match al "Viviani"

"Sembra un deja vu del pareggio con la Juve Stabia". Così Marco Armellino ha commento il pari con il Potenza (2-2) al termine del match al "Viviani": "Abbiamo iniziato male, ma potevamo andare noi in vantaggio proprio sul primo tentativo. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Abbiamo fatto male nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo ribaltato il match. Il gol finale è una mazzata, ma ci tocca guardare avanti. Bisogna reagire".

"Speriamo di essere quanto prima un corpo solo con i nostri tifosi"

"Lo so che la situazione è brutta, amara per tutti, in primis per società e tifosi, ma dobbiamo guardare avanti. - ha aggiunto Armellino - Sembrano frasi fatte, ma pensare al futuro. La contestazione dei tifosi? Fa male, la piazza è esigente, ma lo siamo anche noi. Spero che saremo un corpo solo, di nuovo, quanto prima. La coesione del gruppo? Non ci sono dubbi nel gruppo. Quando si perde se ne dicono di tutti i colori, ma conta vincere e così tante chiacchiere non escono fuori”.